Urla sokaklarında, yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, vatandaşın talep ve beklentilerini ön planda tuttuklarını, sokaklarındaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.??????

Bazı bölgelerde, konut yapımında kullanılan yöreye özgü Urla taşı da kullanıldı.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarda, 81 bin metrekare yol ve yaklaşık 5 bin metrekare bordür döşeme işlemi gerçekleştirildi.

İzmir 'in Urla ilçesinde belediye ekipleri, merkez ve mahallelerdeki yollarda çalışmalara devam ediyor.

Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var