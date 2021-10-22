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Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar - Son Dakika

Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar

22.10.2021 15:14
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan mağazalardan deri mont ve kaban gibi maddi değeri yüksek kıyafetler çalan Moğolistan uyruklu 2 kadın yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan mağazalardan deri mont ve kaban gibi maddi değeri yüksek kıyafetler çalan Moğolistan uyruklu 2 kadın yakalandı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kameralarından belirleyerek amansız bir takip sonucunda yakaladığı kadınların 55 adet mont çaldığı belirlendi. Şüphelilerin, montları canlı telefon bağlantısıyla ülkelerindeki alıcıya gösterdiği, parasını internet üzerinden yatırdıktan sonra montu çaldığı öğrenildi. Şüpheliler, üzerlerinde ele geçirilen ve montların alarmlarını sökmekte kullandıkları aletin, dini inanışlarına göre büyü çıkarıcı olduğunu söylediler. Toplam değeri 56 bin TL olan 55 adet mont, mağaza yetkililerine teslim edilirken, kadınlar ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazalarda yaşanan hırsızlık olayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı mağazalar ve çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olayın ardından kaçtıkları araç ile Manavgat istikametinden Antalya istikametine gittiğini belirledi. Şüphelilerin kaçtığı araç ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri arasında yaşanan amansız takibin ardından araç Hocalar kavşağında durduruldu. 2 Moğolistan ve 1 Türk vatandaşının bulunduğu araçta yapılan aramada piyasa değeri 56 bin lira olan çoğunluğu deri mont olmak üzere 55 adet mont ve kaban ele geçirildi.

Şüphelilerin montları Alanya, Antalya merkez ve Manavgat'ta bulunan mağazalardan çaldıkları belirlenirken, malzemeler mağazalara teslim edildi. Şüphelilerden Moğolistan uyruklu Narumtaya Lkhagvas ve Mnkhzayg Zay isimli kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, aracı kullanan Musa A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Alıcı beğendikten sonra çalıyorlar"

Şüphelilerin ifadelerinde mağazada beğendikleri montları ülkelerindeki müşterilerine internet üzerinden gösterdikleri, müşteriye etiket fiyatının üzerine yüzde 50 ekleme yaparak sattıklarını, müşterinin hesaplarına parayı yatırdığı bilgisinin gelmesinin ardından montları çantalarına koyup, soyunma kabininde yanlarındaki alet ile alarmlarını söktükten sonra mağazadan ayrıldıkları belirlendi. Şüpheliler, montları çalmadıklarını, parasını ödeyerek aldıklarını iddia ederken, mağaza yetkilileri ise montların çıkışının görülmediğini, olayın tüm ayrıntısıyla güvenlik kamerasında görüldüğünü dile getirdiler.

"Büyü bozucu"

Diğer taraftan Moğolistanlı kadınlar, üzerlerinde ele geçirilen ve alarmı sökmeye yarayan aletin sorulması üzerine, bu aletin dini inanışlarına göre büyük çıkarma aleti olduğunu, bundan dolayı da yanlarında taşıdıklarını dile getirdiler. - ANTALYA

Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar
Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar

Moğolistan, Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürünleri telefon bağlantısıyla Moğolistan'daki alıcıya gösterip, parası gönderilince de montları çaldılar - Son Dakika
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