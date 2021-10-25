Uşak'ta bin 490 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 490 sürücüye idari para cezası uygularken 42 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 9 bin 14 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 490 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 42 araç da trafikten men edildi. - UŞAK