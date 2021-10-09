Uşak'ta bin 876 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 876 sürücüye idari para cezası uygularken 45 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 8 bin 882 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 876 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 45 araç da trafikten men edildi. - UŞAK