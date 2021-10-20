Uşak'ta engellilere özel hazırlanan Umut Parkı, hizmete açıldı - Son Dakika

Uşak Belediyesi'nin engelli bireylerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarladığı Umut Parkı'nın açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'ndeki parkta tekerlekli sandalye ile binilebilen beşiklerin, her basket atışından sonra topun geri geldiği potaların ve özel gereksinimli çocukların kullanabileceği spor aletlerinin, işitme ve görme engelli bireyler için özel alfabeli yönlendirmelerin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, parkın içerisinde tekerlekli sandalye şarj alanı, eğlence duvarları, kum havuzu ve aromatik bitkilerden oluşan çevre düzenlemesinin yer aldığını ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana her kesime hitap edecek projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çakın, şöyle devam etti:

"2021 yılında 21 parkımızı hizmete açtık. Özel çocuklarımızın günlük hayatlarını güzelleştirmek, onlara sosyal olanaklar sağlamak ve tebessümlerini paylaşmak da temel hedefimiz oldu. İşte bu duygu ve düşüncelerle, birçok özel donatıya sahip olan 22. parkımız olan "Umut Parkı"nı bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve Uşak Sakatlar Derneği Başkanı Salih Küçük özel gereksinimli çocuklarla parkta çeşitli oyunlar oynadı.