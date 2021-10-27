Uşak'ta "küresel iklim değişikliği" konulu panel düzenlendi - Son Dakika

Uşak Üniversitesi'nde "Küresel İklim Değişikliği, Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu panel düzenlendi.

Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi tarafından üniversitedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaşanan küresel iklim değişikliğinin dünya üzerindeki tüm canlıların yaşamını tehdit ettiğini söyledi.

Küresel iklim değişikliğine ilişkin mücadelede her bireyin görevi olduğunu aktaran Kocabıyık, "Her bir birey, çevreyi koruma ve temiz tutma hassasiyeti başta olmak üzere doğal kaynaklarımızı hem ülkemiz hem de dünyamızın geleceği adına dikkatli kullanma gayretinde olmalıdır. Bu vazife insanlık onurumuzun gereği olarak yine insanlığa karşı en büyük görevimizdir. Bu dengeyi madem ki biz bozduk, düzeltmek de bizim ellerimizdedir." dedi.

Yaşanan süreçte dünyanın tekrar doğal akışına döndürülebilmesi için bilim insanlarına büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Kocabıyık, "Yapacağınız çalışmalar ışığında bizlere önereceğiniz çözümler çerçevesinde bizler de doğal dengeyi tahrip eden yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmeye ve yaşamımızı, varlığımızı borçlu olduğumuz biricik doğamızı, deyim yerindeyse, fabrika ayarlarına tekrar çevirmeye hazırız." diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğinin çağın en önemli sorunlarından birisi olduğunu dile getiren Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise şöyle konuştu:

"Ne yazık ki modern insan kendini doğanın hakimi zannediyor. Oysa bizler doğanın birer parçasıyız. Doğa biz olmadan varlığını sürdürebilir fakat biz tabiat olmadan yaşayamayız. Sanayi devriminden itibaren gelişmiş ülkeler dünyanın yer altı ve yer üstü zenginliklerini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sömürmüşlerdir. Küresel iklim değişikliğinin altında yatan en önemli faktörlerden biri de aşırı miktardaki bu sanayi üretimidir. Oysa tüketim ve üretim arasında bir denge kurulmalı, doğal kaynakların sonsuz olmadığı unutulmamalıdır. Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli hazine temiz bir çevredir."