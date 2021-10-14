Otobüsün midibüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde yolcu taşıyan otobüsün midibüse arkadan çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Uşak- İzmir kara yolunda Gaziantep'ten İzmir'e giden M.A. idaresindeki 27 BEN 95 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde giden Banaz-Uşak arası yolcu taşıyan R.B. yönetimindeki 64 Y 2006 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle midibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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