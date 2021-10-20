Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mevlüt Kozaklı'nın (67) kullandığı elektrikli bisiklet, Gazi Bulvarı'nda, S.K. idaresindeki 64 ABT 777 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Kozaklı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - Son Dakika