Üye Girişi
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

22.10.2021 14:35

Son dakika haberler: Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 28 gram metamfetamin, 95 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu 14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor 14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası 14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı 13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor 13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız

Son Dakika Haberleri
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış         
14:57
BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı         
14:53
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi         
14:40
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek         
12:31
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı         
11:28
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı         
00:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 15:02:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement