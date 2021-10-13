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Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı - Son Dakika

Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı

13.10.2021 16:52

Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı Müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi alanlarda eğitimlerin verildiği ÜSMEK'in 16. merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı

İSTANBUL - Müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi alanlarda eğitimlerin verildiği ÜSMEK'in 16. merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK (Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) 16'ncı merkezini Cumhuriyet Mahallesinde açarak eğitim faaliyetlerine başladı. ÜSMEK Cumhuriyet Kurs Merkezi'nde Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında 16 yaş ve üzeri yetişkinler için sanat ve mesleki eğitim kursları verilecek. Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılım sağlayarak günün anlam ve önemine dair açıklamada bulundular. ÜSMEK merkezi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından faaliyete başladı.

"İSMEK yoksa ÜSMEK var"

ÜSMEK açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz var. Kursiyerlerimizin yüzde doksanı bayan. Üsküdar'daki hanımlarımız, genç kızlarımız, ev hanımları özellikle bir taraftan bir takım el beceri kurslarında kendilerine yeni meslek ve sanat öğrenme imkanı buluyorlar. Bir taraftan da bu sosyal proje ve ticari boyutu da olan bir proje. Ürettikleri ürünleri, el eserlerini satma, aile bütçesine, ev ekonomisine kazandırma imkanı da bulacaklar. Bu işler daha önce İSMEK çatısı altında yapılıyordu. Ne yazık ki İSMEK'ler kapatılınca biz Üsküdar ölçeğinde İSMEK yoksa ÜSMEK var dedik. Güzel de oldu. Çok muazzam bir talep var. Özellikle ev hanımları bu işi takip ediyorlar. Yeni açmamıza rağmen 600'e yakın kayıt olan öğrencimiz var. Bugün ilk dersi yapacaklar. Güzel bir imkan, güzel bir proje. Bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Bu proje başka yönüyle de aile huzuruna, toplum huzuruna inanılmaz faydası, katkısı olan bir proje. Hayırlı olsun, buraya devam eden hanım kardeşlerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Buraya her yaştan insanlar geliyor. 16 yaşından itibaren sağlıklı olan herkes için bu kapı açık. Tamamen ücretsiz. Kimseden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle yapılan bir proje. Anlamlı bir iş birliği, örnek bir iş birliği. Üsküdar'da bereketli oldu. İnşallah devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı
Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı
Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı
Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Seramik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 16'ncı ÜSMEK merkezi faaliyete başladı - Son Dakika


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