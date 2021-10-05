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Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu

05.10.2021 11:03
Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu, System.String[]

Üsküdar'da, yük dolu açık kasa kamyonetin üzerinde seyahat eden iki gencin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da, yük dolu açık kasa kamyonetin üzerinde seyahat eden iki gencin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden iki kişi görenleri endişelendirdi. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin rahat tavırları pes dedirtirken yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, trafikte bir süre ilerleyen sorumsuz sürücü ve kamyonet kasasındaki gençler kısa süre sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu

Kamyonet, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da gençlerin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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