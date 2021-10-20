Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAHırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa motosikletle gelen iki kişiden biri, motosikletten inip direksiyon kilidini kırdığı motosiklete binerek uzaklaşıyor.

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