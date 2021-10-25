Üsküdar'daki Kur'an kursu öğrencileri "Süveyda" filmini izledi - Son Dakika

"Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi önemli yapımlara imza atan usta yönetmen Mesut Uçakan'ın 15 yıl aradan sonra geçen ay vizyona giren filmi "Süveyda"yı Kur'an kursu öğrencileri izledi.

Üsküdar Müftülüğü tarafından organize edilen özel gösterimde, Üsküdar'daki Kuran kurslarında okuyan hafızlık öğrencileri ve eğitmenleri filmi, Çamlıca Camisi'nin konferans salonunda seyretti.

Filmin yönetmeni Uçakan, programda yaptığı konuşmada, "Süveyda"nın sıkıntılarla çekildiğine işaret ederek, "Zor bir konu. Detaylı bir dönem. İlk defa harf devrimi sonrası bir döneme dokunuyoruz. Dokunuş biçimimizde vurmayan, kırmayan, saldırmayan bir yaklaşımla konuyu anlatabilmek hakikaten zordu." dedi.

Uçakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise filmi biraz daha sanatsal ağırlıkla çekmeyi düşündüğünü dile getirerek, filme beklentilerinin üstünde seyircinin ilgi gösterdiğini söyledi.

STK'ların, Kur'an kurslarının, derneklerin filme sahip çıktığına dikkati çeken Uçakan, "Filmin kendiliğinden böyle sahiplenici bir hale gelmesi gerçekten sevindirici bir olay. Filmde aslında seyirci kendini gördü. Halkımızın başından geçen, asırlardır birikmiş olan bir medeniyetin inşa duygusunun dokunuşu oldu bu film." diye konuştu.

Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı da "Anadolu'da hafızlık bir sevdadır, bir süveydadır. Bunu dile getiren, Milli Türk Talebe Birliği'nden bu tarafa bu idealizmin içerisinde büyüyen Mesut ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Daha nice böyle senaryoları, filmleri kendisinden bekliyoruz. Bazı durumlar ne kadar yazılırsa yazılsın, bu şekilde filmlere aktarılınca daha etkili oluyor. Hafızlık yapan öğrencilerimizin bu filmi izlemesi bizim açımızdan çok önemliydi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Gösterime, filmin başrol oyuncusu Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve hafız Necip Fazıl Belge de katıldı.

Film hakkında

Yönetmen ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın yaptığı, senaryosunu ise Hasan Yılmaz'ın kalem aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorgut, genel koordinatörlüğünü Gönül Moroğlu, yapım danışmanlığını ise Mustafa Karadeniz üstlendi.

Hafız olma çabasındaki 11 yaşındaki "Hadim"in öğrenme aşkını, beyaz bir güvercinle kurduğu muhabbeti ve kuş dili öğrenme çabalarını ele alan yapımda, Hadim'i canlandıran Necip Fazıl Belge, katıldığı hafızlık yarışmalarında birincilik kazandı.

Yapımda, "Tığlı Hoca" karakterini tiyatro ve dizi oyuncusu Fatih Küçük, köyün imamı "Macid"i tecrübeli oyuncu Yusuf Duru'nun yanı sıra Mehmet Kefli, Sıla Naz Akça, Seda Kement Aydın, Kıvılcım Kaya, Hülya Akyol, Sezai Yeşilyurt, Mehmet Fatih Yıldız, Burhan Vural ve Ahmet Şahin de rol aldı.

Yakın zamanda hayatını kaybeden karakter oyuncularından Fikri Solmaz "Kuşçu", Suat Keskin ise "Bosnalı Ramiz" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.