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Üsküp'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Üsküp'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

31.10.2021 09:51
Üsküp'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Üsküp Şubesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Üsküp Şubesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünde Kuzey Makedonya'nın Ohrid, Üsküp şehirlerinin yanı sıra Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri eğitim aldığı Manastır Askeri İdadisi gezildi.

Türkiye'den gelen akademisyen ve kültür sanat dünyasından birçok ismin yanı sıra geziye YEE Başkanı Şeref Ateş, YEE Denetleme Kurulu üyesi ve eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ile Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula katıldı.

Müze olarak kullanılan okulun ikinci katında Mustafa Kemal Atatürk için ayrılan odada anı defterini imzalayan Ateş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru Atatürk'ün daha Atatürk olmadan, Mustafa Kemal Atatürk olarak çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği bu bölgede, zihin dünyasının ve ideallerinin olgunlaştığı bu okulda bulunmaktan olağanüstü heyecan duymaktayım." ifadelerini yazdı.

Ali Özgündüz de Büyük Önder Atatürk'ün yetiştiği okulda bulunmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getirerek, "Atatürk'ün zihin dünyasının ve kişiliğinin oluştuğu Ata yurdu olan bu toprakların kültürü, aynı zamanda Anadolu'da harmanlanmış ve yaşamaya devam etmiştir. Atatürk ve onun gibi subayları yetiştiren bu okulun öğretmenlerini de saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Manastır Konservatuvarı öğrencilerinin de Atatürk'ün sevdiği şarkılardan özel bir performans sergilediği program sonunda toplu fotoğraf çekildi.

Manastır Askeri İdadisi çok sayıda önemli şahsiyet yetiştirdi

Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesi'ni başarılı bir şekilde bitirdikten sonra 1896'da askeri liseyi okumak için geldiği Manastır Askeri İdadisi'nden 1899'da mezun oldu ve daha sonra eğitimine İstanbul Harp Okulu'nda devam etti.

Çok kültürlü yapısıyla dikkat çeken Manastır şehrinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan çok sayıda önemli şahsiyeti yetiştirmiş Manastır Askeri İdadisi, bugün Manastır Kültür Müzesi olarak hizmet veriyor. Müzede bölgeye ait arkeolojik eserler sergileniyor.

Makedon kültürüne dair pek çok kalıntı, fotoğraf, kıyafet gibi objelerin yer aldığı binanın ikinci katındaki Atatürk'ün Anı odasında ise Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk'ün balmumu heykeli, büstü ve bazı kişisel eşyaları, hayatı, katıldığı savaşlar, veciz sözleri, fotoğraflar ve Atatürk ile ilgili Türkçe ve diğer dillerde yayımlanmış kitap, broşür ve dergiler sergileniyor.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanmış "Güneşin Adı: Mustafa Kemal" isimli kısa film de burada izlenebiliyor.

Ayrıca Büyük Taarruz, Sakarya Meydan Muharebesi ve Çanakkale Savaşı ile ilgili Türkçe, İngilizce ve Makedonca dillerinde anlatımlar da ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Cumhuriyet, Yunus Emre, Türkiye, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküp'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika


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