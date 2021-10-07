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Usta ve Kalfalar 'İslami İlimler Akademisi'nde buluşuyor - Son Dakika

Usta ve Kalfalar 'İslami İlimler Akademisi'nde buluşuyor

07.10.2021 14:50
Usta ve Kalfalar 'İslami İlimler Akademisi'nde buluşuyor

Yaklaşık 10 yıl önce sivil alanda "Akademi-Medrese Buluşmaları" adıyla başlatılan çalışma, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde "Artuklu İslami İlimler Akademisi" olarak somut bir programa dönüştü.

Köklü bir geleneğin simgeselleştirdiği "medrese" ile modernve postmodern yaklaşımların kavramsallaştırdığı "İslami İlimler/İlahiyat Fakülteleri"nin karşılaşma ve işbirliğineimkân sunan 'Artuklu İslami İlimler Akademisi' hayata geçirildi.

Kendi coğrafyasının gelişmesine katkı sunabilecek entelektüel zihinlere sahip genç akademisyenleri/alimleri yetiştirmeyi planladıklarını vebu program ile başta ülkemiz olmak üzere geniş bir coğrafyada akademiye alternatifler sunma vecanlılık kazandırmayı hedeflediklerini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar;

"Artuklu İslami İlimler Akademisi ile lisans düzeyinde eğitim gören gençlerimize, 3 yıllık bir program çerçevesinde haftalık dersler, seminerler, okuma ve proje kampları ile derinlikli teorik bir alt yapı kazandırılacaktır.Busürezarfındaprogramakatılan öğrencilerimize Arapça'nın yanında İngilizce'nin deöğretilmesi planlanmaktadır. Program katılımcıların araştırma ve yazma becerilerinin artırıldığı danışmanlar gözetimindeki çalışmalar ile tamamlanacaktır." dedi.

Artuklu İslami İlimler Akademisi'nin hayata geçirilmesindeki temel güdünün, yaşadığımız coğrafyada tam anlamıyla bir sömürüye dönüşen zihinsel, kültürel ve sanatsal dayatmaların olduğunu ifade eden Özcoşar,

"Dayatmaların en belirgin göstergesi varlık ve bilgi kategorilerinin adlandırılması ve sınıflandırılmasında İslam'a ait olanın parantez içine alınarak nesneleştirilmesi ve etkisizleştirilmesidir. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak, bu kültürel ve entelektüel sömürüyü altetmeyeyönelikkavramsallaştırmalar ve ortak çabalarla İslam Dünyasında edilgenleşmenin/nesneleşmenin önüne geçilebilme imkânlarını araştırıyoruz. Bu "imkân"ın; "bilginin; ilim, irfan ve hikmet denkleminde yeniden üretilmesi" ve 'kendi coğrafyasının zengin ilmi ve kültürel sermayesini dikkate alan ve değerlendiren, akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi akademisyen/alimler yetişmesi' ile gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz Artuklu İslami İlimler Akademisi'nin de bu düşünce ile zihin ve gönül dünyamızda tarif edilmez bir heyecana sebep olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Programın, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Mardin İl Müftülüğü ortaklığında yürütüleceğini ve Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ile Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) tarafından desteklendiğini belirten Özcoşar, Programı başarıyla bitiren öğrencilere programa katıldıklarına dairsertifika verileceğini söyledi.

Usta ve Kalfalar 'İslami İlimler Akademisi'nde buluşuyor

Artuklu Üniversitesi, İlahiyat Fakülteleri, Medrese, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Usta ve Kalfalar 'İslami İlimler Akademisi'nde buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta ve Kalfalar 'İslami İlimler Akademisi'nde buluşuyor - Son Dakika
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