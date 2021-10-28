Uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan E.K.'nin aracında yapılan aramada, torpido kısmından uyuşturucu madde ve enjektör bulundu. Çalıcuma köyü otoban yolu mevkiinde narkotik köpeği ile yapılan çalışmada ise Ö.D.Ö.'nün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE