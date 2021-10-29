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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

29.10.2021 14:20
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik olarak yaptığı 2 ayrı çalışmada, biri uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan firari olan 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 48 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan şüpheliler M.A. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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