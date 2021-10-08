Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 1 kilo 455 gram bonzai, 308,57 gram esrar, 10,47 gram metamfetaminle 6,22 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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