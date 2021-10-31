'UYUŞTURUCU PAYLAŞIMI' ANLAŞMAZLIĞINDA BIÇAKLANDI - Son Dakika

ANTALYA'da Zeliha Ö. (20), iddiaya göre uyuşturucu paylaşımında anlaşamadığı Mert O.'yu (23) kolundan bıçakladı. Ağlayarak yaşadıklarını anlatan Mert O., Tanımıyorum. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı dedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği bir apartmanın altında Mert O. ile yeni tanıştığı Zeliha Ö. arasında, iddiaya göre uyuşturucu paylaşımından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeliha Ö., Mert O.'yu kolundan bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve sürekli ağlayan Mert O., tanımadığı kadının kendisini bıçakladığını belirterek, Bir şey istemeye kalmadı. Merdivenden inerken 'Yalamık' dedi. Ben de 'Sensin o yalamık' dedim. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı. Zaten olay çıkartan biriymiş dedi.

'YANLIŞLIKLA ÇİZDİM'

Gözaltına alınan Zeliha Ö. ise polis aracına götürülürken, Neden bıçakladın sorusuna Elimle yanlışlıkla çizdim dedi.

Zeliha Ö'nün, 'Çizdim' sözüne tepki gösteren Mert O. ise Yok abi bıçağı direkt soktu dedi.

Olay yerine gelen Mert O.'nun arkadaşı Gizem K., bıçaklayanı tanımadığını belirterek, Aralarında uyuşturucu muhabbetinden dolayı sözlü tartışma geçmiş. Biz de anlayamadık. Bir kadın olarak kendisine yakıştıramadık. Kadına da erkeğe de şiddete hayır diye konuştu.

Mert O., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zeliha Ö. polis merkezine götürüldü.