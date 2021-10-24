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Uyuşturucu satıcıları babayı hastanelik etti - Son Dakika

Uyuşturucu satıcıları babayı hastanelik etti

24.10.2021 00:28
Uyuşturucu satıcıları babayı hastanelik etti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde madde bağımlısı oğlunu uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarmak için 2 yıldır mücadele eden baba, satıcılar tarafından darp edilerek hastanelik edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde madde bağımlısı oğlunu uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarmak için 2 yıldır mücadele eden baba, satıcılar tarafından darp edilerek hastanelik edildi. Saldırıyı haber

alan mahalleli gece vakti ayaklandı..

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Yaklaşık 2 yıldır madde kullanan 18 yaşındaki oğlu Menderes G.'yi uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarmaya çalışan Mehmet G. İddiaya göre uyuşturucu satıcılarının saldırı sonucu yaralandı. Kanlar içerisinde kalan çaresiz baba, olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet G., tedavisinin ardından evine gönderilirken olayı duyan mahalleyi gece vakti ayaklandı. Mehmet G.'nin evinin önünde toplama kalabalık, uyuşturucu satıcılarına öfke kustu.

Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahısların saldırısına uğrayan Mehmet G., yaklaşık 2 yıldır oğlunu tacirlerin elinden kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi. Uğradığı saldırı sonucu kanlar içerisinde kaldığını belirten çaresiz baba, Ceylanpınar'da 3 bin kişinin uyuşturucu satıcılarının ağına takıldığını ve Madde bağımlısı olduğunu söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Mehmet G., gece sabaha kadar sokaklarda ve mezarlıklarda oğlunu aradığını ve uyuşturucu nöbeti tuttuğunu aktardı. Mücadelesini asla bırakmayacağını söyleyen Mehmet G., ciğerinin yandığını dile getirdi.

Çaresiz babaya destek olmak için mahalleye giden Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Eğitim Derneği Başkanı Yusuf Polat ise, bağımlı değil okumuş bir nesil istediklerini söyledi. Babayı bu hale getirenin de cehalet olduğunu belirten Polat, bu duruma bir el atılmasını istedi.

Öte yandan Mehmet G.'ye saldıran şahsın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Madde bağımlısı, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcıları babayı hastanelik etti - Son Dakika


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