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Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi - Son Dakika

Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi

27.10.2021 14:47
Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu yuvası olan 105 bin 750 metruk binadan 69 bin 607 binanın yıkıldığını, 16 bin 349 binanın da rehabilite edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu yuvası olan 105 bin 750 metruk binadan 69 bin 607 binanın yıkıldığını, 16 bin 349 binanın da rehabilite edildiğini açıkladı. 19 bin 794 binanın yıkım çalışması ise sürüyor.

Gençleri ve çocukları zehirleyen uyuşturucuya karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket eden İçişleri Bakanlığı, zehir tacirlerine operasyonlarla göz açtırmazken uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu yerlere de müdahale ediyor. Bakanlık uyuşturucu ile mücadelede sorunun temeline inebilmek için 2018 yılında "Narkolog Projesi"ni hayata geçirdi. Proje ile uyuşturucu kullanımının sosyolojik nedenlerine inilerek uyuşturucu bağımlılarının profilleri çıkarıldı. Proje çerçevesinde herhangi bir uyuşturucu suçundan gözaltına alınan 29 bin 540 kişi ile anket yapıldı. Ankete katılanları yüzde 70,89'u hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını belirtirken, yüzde 45,2'si uyuşturucu maddeyi kendi evinde, yüzde 29,1 terkedilmiş metruk binalarda, yüzde 10,7'si arkadaşının evinde, yüzde 7,9'u arabada, yüzde 2,6'sı parkta kullandığını belirtti.

"Metruk binaları yıkın talimatı"

İçişleri Bakanlığı, araştırma sonucu uyuşturucu kullanımının ikinci sırada çıktığı metruk binalarla ilgili harekete geçti. Bu doğrultuda 2019 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39'uncu maddesi, "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapıların öncelikli olarak yıkılması, yıkılamayanların ise iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi ve güvenlik tedbiri alınmasına yönelik iş ve işlemlerin yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak devam ettirilecek" şeklinde değiştirildi. Bu değişikliğin ardından valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere talimat gönderilerek, bulundukları yerlerdeki metruk binaların tespit edilmesi istendi. Vali ve kaymakamlar başkanlığında kurulan komisyon ile konu il/ilçe asayiş ve güvenlik toplantılarında ele alındı. Tüm bu çalışmalar neticesinde bugüne kadar 105 bin 750 metruk bina tespit edildi. Bu binalardan yüzde 81,28'ine yani 85 bin 956'ine işlem yapıldı. İşlem yapılanlardan yüzde 65,82'si (69 bin 607) yıkıldı, yüzde 15,46'sı (16 bin 349) rehabilite edilerek güvenlik tedbiri alındı. Geriye kalan yüzde 18,72'sinin (19 bin 794) ise yıkılma ve iyileştirme işlemleri devam ediyor. - ANKARA

Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi
Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi
Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi
Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu yuvası 69 bin 607 metruk binaya balyoz indirildi - Son Dakika
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