Uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Düzce'de İl Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları devriye sırasında uyuşturucu madde kullanıcısı 2 kişiyi kullandıkları uyuşturucu ile birlikte yakaladı.

İlk olay Düzce merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde meydana geldi. Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Nasırlı Köyü'nde devriye görevi yaparken akşam saatlerinde köyde dolaşan O.K. isimli şahısla karşılaştılar. Ekipler, şahsın üstünde yaptıkları aramada 0,93 gram esrar maddesi ele geçirdiler. Şahıs ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Meydana gelen diğer olayda ise Yörük Köyü'nde devriye görevi yapan Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde köy meydanında dolaşan M.K. isimli şahsı durumunda şüphelenerek durdurdular. Şahsın yapılan üst aramasında 2,60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere Konuralp Jandarma karakoluna götürüldü. Her iki şahısta işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE