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Uyuşturucuya sera süsü: Torba torba uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Uyuşturucuya sera süsü: Torba torba uyuşturucu ele geçirildi

05.10.2021 17:12
Uyuşturucuya sera süsü: Torba torba uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kırklareli'nde yazlık çiftlik olarak kullanılan bölgedeki sera alana jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda torba torba uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli'nde yazlık çiftlik olarak kullanılan bölgedeki sera alana jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda torba torba uyuşturucu ele geçirildi. Olay kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken diğer ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe Geçitağzı köyü kırsalında K.T. (25) ve M.S.T. (24) isimli şahısların yazlık olarak kullandıkları çiftliklerinin içerisinde bulunan seralarda kenevir bitkisi yetiştirdikleri, kenevir bitkilerini esrar haline getirip müşteri arayışı içerisine girdikleri yönünde istihbarat alınması üzerine, söz konusu çiftlik evi ve seralara yönelik operasyon düzenlendi. İmaj ile Tiftik isimli Jandarma uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 116,5 kilogram kubar esrar, 80 kök kenevir bitkisi, 1 kilogram kenevir tohumu, 530 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ölçüm cihazı, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucuya sera süsü

Şüphelilerle ilgili yapılan araştırmalarda, söz konusu şahısların İstanbul ve İzmir illerinde ikamet ettikleri, genellikle yaz döneminde bölgeye geldikleri ve seralarda ektikleri kenevir bitkilerini gizlemek için sera girişlerine domates ve salatalık ekmek suretiyle faaliyetlerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

Şüpheli şahıslar Jandarma tarafından gözaltına alınarak çıkartıldıkları adli makamlarca K.T. isimli şüpheli tutuklandı, M.S.T. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Uyuşturucuya sera süsü: Torba torba uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucuya sera süsü: Torba torba uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucuya sera süsü: Torba torba uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucuya sera süsü: Torba torba uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Kırklareli, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuya sera süsü: Torba torba uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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