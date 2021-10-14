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Uzay Yolu" Aktörü Uzaya Çıktı! - Son Dakika

Uzay Yolu" Aktörü Uzaya Çıktı!

14.10.2021 01:36
Uzay Yolu

Efsanevi "Star Trek" (Uzay Yolu) dizisinde "Kaptan Kirk" karakteriyle tanınan usta oyuncu William Shatner uzaya çıktı.

Efsanevi "Star Trek" (Uzay Yolu) dizisinde "Kaptan Kirk" karakteriyle tanınan usta oyuncu William Shatner uzaya çıktı.

90 yaşındaki usta oyuncu, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle Teksas'tan uzaya fırlatıldı.

"Start Trek"te "Kaptan Kirk" karakteriyle Dünyaca ünlenen Kanada asıllı oyuncu Shatner, bugün Teksas'tan gerçekleştirilen fırlatmada diğer 3 uzay yolcusuyla birlikte uzaya çıktı.

106 KM "YUKARI" ÇIKTILAR

Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekibin uzay yolculuğu 10 dakika sürdü. Ekip yolculukta 106 kilometre yüksekliğe çıktı.

Uçuştan önce Shatner "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü" sözlerini söyledi.

ABD merkezli uzay turizmi ilk defa Virgin Galactic'in sahibi İngiliz iş adamı Richard Branson ve 5 kişi tarafından 11 Temmuz'da gerçekleşmişti. 9 gün sonra Jeff Bezos da kendi kurduğu şirkette uzaya çıkmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de geçen ay gerçekleştirdiği özel seferle uzay turizmine katılan 3 şirket olmuştu.

90 yaşındaki oyuncu, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan oldu.

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Uzay Yolu Aktörü Uzaya Çıktı!

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uzay Yolu' Aktörü Uzaya Çıktı! - Son Dakika


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