Uzaylılar Neye Benziyor? - Son Dakika

Uzaylılar neye benziyor? Sevimliler mi yoksa çirkinler mi? Bizi yerler mi?

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden zoolog Arik Kershenbaum, uzaylıların insanlara benzeme olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

İddiası şu: "Örümcek gibi birkaç ekstra uzuvları olan bir yaratık, uzay yolculuğunda daha başarılı olabilir."

Zoolog Kershenbaum'a göre, uzaylıların, beyaz perdede insanlar tarafından canlandırıldıkları için insanlara benzediği düşünüldüğü sanılıyor.

"Ancak gerçekte nasıl görünecekleri hakkında bilimsel hiçbir fikrimiz yok."

EN MAKUL UZAYLI!

Ancak en gerçekçi hayali uzaylıların, Jurassic Park yazarı Michael Crichton'un "The Andromeda Strain"indeki ölümcül Dünya dışı bakteriler gibi muhtemelen mikroskobik olduğunu söylüyor.

Ve eğer daha büyüklerse, bir şok içinde olabiliriz: Çünkü Star Trek'ten sevimli bir tribble gibi görünmeleri daha olasıdır.

Aynı üniversiteden bir başka uzman ise şunları ekliyor:

"Makul bir uzaylı seçmem gerekseydi, sanırım Tribble derdim."

"Onlarda gerçekçi olmayan özel bir şey yok gibi görünüyor. Yiyorlar, ürüyorlar… Daha ne istiyorsunuz?"

Uzuvlu uzaylılar olabilir mi, peki?

"Zoolog'un Galaksi Rehberi" adlı eseri yazan yazan Dr Kershenbaum, birkaç uzuvlu bir uzaylının önemli bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

"Simetri, hayvanlar veya etrafta dolaşan herhangi bir yaratık için kesinlikle büyük bir avantajdır" diyor.

"UZAYLILAR DA BİZ İNSANLAR GİBİLER"

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