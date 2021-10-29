ÜZERİNDE EROİNLE YAKALANAN TORBACI, TUTUKLANDI - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede araştırma yapan ekipler, Suriye uyruklu Hasan Hüseyin'in torbacılık yaptığını tespit edip takibe aldı. Suçüstü yakalanan Hüseyin'in üst aramasında 'fişek' olarak tabir edilen, satışa 11 paket halinde toplam 14 gram eroin ele geçirildi.

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