UZMANINDAN ÇOCUKLARA GRİP AŞISI ÖNERİSİ - Son Dakika

Geçen yıla oranla bu yıl daha çok görülen soğuk algınlığı için uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, '1 yıl içinde çocuklar ortalama 6 ila 10 defa hasta olurlar. Bu hastalıkların bir tanesi influenza virüs denilen grip virüsü tarafından oluşturulur. Grip virüsü astıma, bronşiolite, orta kulak iltihabına, neden olan sorunlu bir hastalıktır.. 6 ayın üzerindeki bütün çocuklara grip aşısı yaptırılmalı' dedi.

Koronavirüs salgını geçen yıl grip vakalarını ciddi oranda azaltmıştı. Bu yıl ise vakalarda yine artış görülmeye başlandı. Okulların açılmasıyla çocukların daha fazla temas içinde olmasının da grip vakalarındaki artışı tetiklediğini söyleyen Emsey Hospital'dan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, 'Ülkemizde ağustos ayından beri soğuk algınlıklarında, Covid-19 dışı viral enfeksiyonlarda ciddi bir artış oldu. Epey zamandır alışık olmadığımız şekilde, son iki ayda birden fazla, hatta 3-4 defa hasta olan çocuklarımız oldu. Bunların çocğunda etken soğuk algınlığı yapan virüslerden herhangi bir tanesiydi. Biz haftadan haftaya virüsün değişkenliğini, çok rahat gözlemleyebildik çünkü polikliniğimiz bu tür hastalarla doldurulmuş şekildeydi' ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS BULGULARIN ÇOĞUNU TAKLİT EDİYOR

Uzun süreden beri bir araya gelmeyen çocukların, bir araya geldikten sonra mikropları paylaştığını, bunun da viral enfeksiyonları tetiklediğini söyleyen Prof. Dr. Süleymanoğlu, koronavirüsün diğer enfeksiyonları taklit edici bulguları olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Süleymanoğlu, 'Virüsün tipine göre belirtiler değişiyor. Sadece ateşle başlayanlar var, ateş, kusma ve ishalle gidenler var. Ateş, burun, akıntısı, öksürükle seyredenler var. Bu salgın yapan virüsün tipine göre bulguların değişmesinden kaynaklanan bir olay. Bu belirtileri koronavirüsten ayırt etmemiz çok da mümkün olmuyor çünkü koronavirüs bu bulguların çoğunu taklit edebiliyor. Ayırt etmek için laboratuar desteğine ihtiyaç duyduğumuz hastalarımız çoğunlukta' diye konuştu.

GRİPTEN KORUNMAK MÜMKÜN

Gribin de dünyada büyük salgınlar yapabilen bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Süleymanoğlu, 'Grip diğer viral enfeksiyonlarından farklı olarak hem korunulması mümkün olan bir hastalık hem de tedavisinde vereceğimiz bir ilacımızın bulunduğu bir hastalık. Grip, klinik seyri ve ortaya çıkarttığı sorunlar itibariyle diğer soğuk algınlıklarından, viral enfeksiyonlardan biraz daha farklı. O yüzden daha fazla korunmayı hak ediyor. Tedavisinde, yönetilmesinde daha fazla bizim desteğimize ihtiyaç duyuyor' dedi.

Doğal yollarla yapılan tedavinin birincil tedaviyi geciktirdiği için önerilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Süleymanoğlu, 'Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi destek tedavisi, yeterince sıvı almak, hastalığın bulaşmasını engelleyecek koruyucu tedbirleri almak, hastalık olunca da hekime müracaat etmek gereklidir' ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI MUTLAKA YAPTIRILMALI

Grip aşısının mutlaka yaptırılmasını öneren Prof. Dr. Süleymanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Grip, korunmayı hak eden bir hastalıktır ve aşısı da vardır. Bu yüzden mutlaka aşının yaptırılmasını öneriyoruz. Bu konuda bazı şeylere dikkat etmek lazım. Bu hastalığın olduğunu ve çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Kaçınılmaz bir şekilde de neredeyse toplumun çoğunu hasta ediyor. Çok uzun yıllardır kullandığımız güvenilir ve etkin aşıları var. Bu hastalık eğer korunulmaz, aşı yapılmazsa çok sorunlu seyrediyor. Koronavirüs kadar olmasa da çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. 6 ayın üzerindeki bütün çocuklara aşı öneriliyor. Bilinçli aileler aşı talepleri yapıyorlar. Hekim olarak bana gelen bütün çocuklara grip aşılarını yaptırmayı önermeyi bir görev olarak kabul ediyorum.'

BİRÇOK HASTALIĞI NEDEN OLABİLİR

Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, çocukların 1 yıl içinde 6 ila 10 defa hasta olduklarını dile getirerek, '1 yıl içinde çocuklar ortalama 6 ila 10 defa hasta olurlar. Bu hastalıkların bir tanesi influenza virüs denilen grip virüsü tarafından oluşturulur. Geri kalan kısmı ise soğuk algınlığı diye tanımlanır. Grip virüsü astıma, bronşialite, orta kulak iltihabına, ateşli hastalıklara neden olabilir' dedi.