Üye Girişi
Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı - Son Dakika

Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

20.10.2021 10:42

- Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı -"Evlerde bulunan bacaların yılda bir, endüstriyel bacaların yılda üç kez temizletilmesi gerek" Türkiye genelinde soba, şofben ve kombi kullanımında karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları yaşanırken, uzmanlar baca temizliği konusuna dikkat...

- Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

-"Evlerde bulunan bacaların yılda bir, endüstriyel bacaların yılda üç kez temizletilmesi gerek"

İSTANBUL - Türkiye genelinde soba, şofben ve kombi kullanımında karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları yaşanırken, uzmanlar baca temizliği konusuna dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Endüstriyel baca temizliği uzmanı Burhanettin Ünver, "Evlerimizde kullandığımız katı yakıt yakılan veya doğalgaz yakıtının olduğu bacaların yılda bir kez muhakkak temizletilmesi gerekmektedir. Endüstriyel olan restoran, otel, lokanta gibi yerlerde yılda en az üç defa temizletilmesi gerekmektedir" dedi.

Türkiye'de her yıl soba, baca ve şofbenlerden çeşitli nedenlerle açığa çıkan karbonmonoksit gazı, tatsız, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilemiyor ve ölümlere neden oluyor. Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Lodos nedeniyle de her yıl onlarca kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirleniyor. Uzmanlar ise kış ayının gelmesiyle uyarılarda bulundu.

Endüstriyel baca temizliği uzmanı Burhanettin Ünver, "Yaşamımızın her alanında bulunan bacaların temizliği son yıllarda endüstriyelleşmeyle birlikte büyük önem taşıdı. Özellikle okul hayatımızda, iş hayatımıza, sosyal hayatımızda bulunan bacalar eğer düzenli olarak temizletilmemesi durumunda büyük tehlike arz etmektedir. Evlerimizde kullandığımız katı yakıt yakılan veya doğalgaz yakıtının olduğu bacaların yılda bir kez muhakkak temizletilmesi gerekmektedir. Endüstriyel olan restoran, otel, lokanta gibi yerlerde yılda en az üç defa temizletilmesi gerekmektedir. Bu temizliklerin yetkili firmalar tarafından yapılması önemlidir. Eğer yetkili firmalar bu temizliği yapmazsa yangınlara sebep olabilir ve sonradan çıkacak yangınlardan dolayı çıkacak hasarlardan, sigorta şirketleri firmaların hasarlarını karşılamamaktadır" dedi.

Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı
Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı
Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı
Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

Doğalgaz, Türkiye, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları 11:45 Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları Masaya vurarak, 11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı Karısını benzin dökerek yakan kocadan dehşete düşüren ifade: Hava soğuk, ateşinde ısınayım 11:26 Karısını benzin dökerek yakan kocadan dehşete düşüren ifade: Hava soğuk, ateşinde ısınayım
Sahibinin 11:12 Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi
Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş 10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş

Son Dakika Haberleri
11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı
11:28 Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı
11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
10:59 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
10:56 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor
10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü         
11:47
Akaryakıttaki zamlar gıdaya da yansıyacak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Akaryakıttaki zamlar gıdaya da yansıyacak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor         
11:34
Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı         
11:29
Tartışma büyüdü, bir aile parçalandı! Eline bıçak alan kadın, kocasının katili oldu Tartışma büyüdü, bir aile parçalandı! Eline bıçak alan kadın, kocasının katili oldu         
11:24
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek         
10:04
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 11:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement