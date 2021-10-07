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Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat - Son Dakika

Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat

07.10.2021 12:24

Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat Günümüzün en yaygın hastalıklarından kanser kendisini birçok şekilde gösterebiliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat

Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat

İSTANBUL - Günümüzün en yaygın hastalıklarından kanser kendisini birçok şekilde gösterebiliyor. Kimi zaman vücudun birçok noktasını sardıktan sonra aniden oluşan ve geçmeyen kemik ağrılarıyla ortaya çıkarken uzmanlar ani başlayan ve her geçen gün artan ağrılar hisseden kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kanser hastalığı günümüzün en yaygın hastalıklarından biri olarak gösteriliyor. Kanser hastalarının bir çoğu hastalığının farkında olurken, kanser kimi zaman sinsice ilerleyerek vücudun birçok noktasını sardıktan sonra ani başlayan bel, kalça ve kemik ağrılarıyla da kendisini gösterebiliyor. Uzmanlar bu noktada vatandaşları uyarıyor. Eğer ani başlayan ve geçmeyerek birkaç hafta içerisinde şiddetlenen ağrılar varsa uzman bir hekime veya merkeze başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Geçmeyen ağrılara dikkat

Ani başlayan ve geçmeyerek çoğalan ağrıların vücutta bulunan kanserin metastaz geliştirerek kemiklere yayılımıyla ilgili olabileceğini belirten Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Volkan Gürkan bu durumda mutlaka alanında uzman bir hekime veya merkeze başvurulması gerektiğini belirterek "Kanser günümüzün en fazla görülen ve en problemli hastalıklarından biri. Bilindiği gibi herhangi bir iç organın kontrolsüzce hücre çoğalmasına gitmesi sonucu organın yapısının bozulması ve daha sonra bunun başka organlara giderek vücudun dengesini bozarak hastayı hiç istemediğimiz noktaya götürmesidir. Bazen bu kanserli organdaki dokular kan yolu veya lenf dolaşımıyla başka organlara da sıçrayabilmekte. Örneğin; bir akciğer kanseri kemiğe yansıyabilir. Biz buna metastaz diyoruz. Halk arasında buna kanser yayıldı denir. Gerçekten bu durum hiç istemediğimiz bir durum. Hasta bizim bu şekilde karşımıza gelirse bizim buna hemen müdahale ederek ona göre bir tedavi protokolü uygulamamız gerekiyor. Bilindiği gibi kadınlarda meme ve akciğer erkeklerde de prostat ve tiroit gibi organlarda çok sık görülüyor. Bu organlardan da kemiklere çok sık yansıyor diyebiliriz. Biz güncel hayatımızda güncel ortopedi polikliniklerinde bu tarz hastaları aslında çok sık görmekteyiz. Kanser olduğu zaman metastaz vücudumuzun her yerinde görülebilir ama bizim gördüğümüz en çok kemiklerde görülüyor. Kemik olarak kalça kemikleri leğen kemikleri ve omurga en sık gördüğümüz alanlar" dedi.

"Metastaz en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde görülüyor"

Metastazın en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Gürkan "Metastaz en fazla 50 yaş üzeri erkekler de görülüyor. Tabi ki gençlerde de buna rastlıyoruz. Ancak dikkat etmesi gereken grup 50 yaş üzeri. İlla ki bir insanın kanser olmasını bilmesi gerekmiyor yüzde 20 kadar ihtimalle kanser olduğunu bilmeden de polikliniğimize geldiği zaman bize öyle bir detay veriyor ki ya da öyle bir görüntüleme yapıyoruz ki biz hastanın aslında kanser hastası olduğunu ve bunun metastaz ile vücudun başka bir bölümüne yayıldığını anlayabilmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Hastalar kanser olduğunu bizden gizleyebiliyor"

Hastaların bazen kanser olduklarını kendilerinden saklamak istediklerini ve bu durumun kendilerini oldukça zorladığını belirten Gürkan "Kanser sinsi bir hastalık ancak yüzde 80 hasta kanser olduğunun bilincinde yani bize geldiğinde ben akciğer kanseriyim ben meme kanseriyim ya da ben böbrek kanseriyim diyor. Fakat bazen hastalarda şunu görmekteyiz. Hasta bize kanser olduğunu söylemiyor bizden saklıyor. Bir takım psikolojik nedenlerle ve hastanın bundan rahatsız olmasıyla bunu yapabiliyor. Bu durumda işimiz çok zorlaşıyor. Benim hastalardan istediğim doktorun önüne gider gitmez hemen kanser olduğunu söylemesi. Hastalardaki ilk bulgu ağrı. Bu ağrı genellikle birkaç gün içerisinde çıkan ve birkaç hafta içerisinde inanılmaz boyutlara çıkan ağrılar oluyor. Çoğu zaman minör travma dediğimiz yatakta dönerken, yemeğini yerken ve hareket etmeye çalışırken kırık geliştiren kemiğin gücünü yok eden ve çok şiddetli ağrıyla karşımıza gelen vakalar bunlar. Eğer şişlik de meydana geliyorsa ki o çok daha ileri boyutlu hale gelmiş oluyor. Bunlar çok sıkıntılı durumlar bunların mümkünse başlangıç safhasında yakalanmalı ve hasta fonksiyonel açıdan iyileşmesi ve hayatta kalabilmesi için son derece anlamlı" diye konuştu.

"Herkes kendisinin doktoru olmalı"

Herkesin sık sık kendisini kontrol etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gürkan "Herkes kendisinin doktoru olmalı. Bir insan sık sık kendisini gözlemlemeli yeri gelirse muayene etmeli kadınlar memelerini kontrol etmeliler. Bir erkek öksürüyor mu balgam veya kan var mı, bunları değerlendirmeli ve mutlaka alanında uzman bir hekime başvurmalılar. Eğer bunu geciktirirlerse ve bir takım ağrı kesicilerle bunun önüne geçmeye kalkarlarsa bu hastalık ilerleyebiliyor. Bu noktada bizim işimiz zorlaşıyor. Bir takım tedaviler uygulanıp hasta tedavi edilmeye çalışılıyor ama bu sefer gerçekten çok zorlaşıyor. Hasta mutlaka bizce kendi doktoru olmalı ve yılda bir kez kontrol yaptırmalı. Eğer vücudunuzda herhangi bir sorun görürseniz ani başlayan bir ağrı, ve çok şiddetle ilerleyen bir ağrıysa bu çok önemli bir hastalığın öncül bir bulgusu olabilir. Bu durumda mutlaka uzman bir hekime veya merkeze başvurulmalı" dedi.

Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat
Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat
Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat
Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Doktora, Kanser, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan ve geçmeyen ağrılara dikkat - Son Dakika


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