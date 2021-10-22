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Uzmanlardan, internetten teşhis koyma hastalığı 'siberkondri' uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan, internetten teşhis koyma hastalığı 'siberkondri' uyarısı

22.10.2021 10:17
Uzmanlardan, internetten teşhis koyma hastalığı 'siberkondri' uyarısı

Vücudunda hastalık olduğunu düşünen kişilerin internette rahatsızlığını aratarak kendine teşhis koyması hastalığı siberkondri olarak tanımlanıyor.

Vücudunda hastalık olduğunu düşünen kişilerin internette rahatsızlığını aratarak kendine teşhis koyması hastalığı siberkondri olarak tanımlanıyor. Siberkondri'nin tehlikesi hakkında uyarıda bulunan Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, "Kişi tavsiyeyle ilaç alıyor, doktor yerine internetten kendine teşhis koyuyor" dedi.

İnternet kullanımının iyice artmasıyla birlikte çeşitli psikolojik hastalıklar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de siberkondri. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara, ağrı veya problem gören kişiler uzman hekimlere danışmak yerine hastalıklarını internetten arayarak kendilerine teşhis koyuyor. Bazı kişilerin internetten kendisine hastalık teşhisi koyarak ilaç almaya kalktığını belirten Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, "Doktora gitmeyi ihmal ederek tavsiye ile ilaç alınıyor" dedi.

"KİŞİ KENDİNDE BULDUĞU BELİRTİLERİ GOOGLE'A YAZARAK ARAMA YAPIYOR VE ARADIKÇA KAYGISI ARTIYOR"

Siberkondri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, "Özellikle Google platformu'nda arama hastalığı dediğimiz bir hastalık tipi yaygınlaştı. Kişi kendinde bulduğu belirtileri Google'a yazarak arama yapıyor ve aradıkça kaygısı artıyor. Siberkondri dediğimiz bir rahatsızlık bu. Bu yine dijital sağlık okur yazarlığı becerileriyle giderilebilecek bir şey. Çünkü yine bilinçli kullanımı gerektiriyor ama bu sefer çok ciddi bir alan olan sağlık alanındaki doğru bilgiyi aramaktan bahsediyoruz ve bu da yine pandemi döneminde bize bu becerilerin önemini tekrar gündeme getirdi" şeklinde konuştu.

"KİŞİ TAVSİYEYLE İLAÇ ALIYOR, DOKTOR YERİNE İNTERNETTEN KENDİNE TEŞHİS KOYUYOR"

Bazı kişilerin kendini fazla kaptırarak tavsiye ile ilaç aldığını belirten Ünal, "Yanlış sağlık aramasının aslında pek çok önemli sonuçları olacaktır. Yani kişi kendinde bir takım rahatsızlıklar var mı diye ciddi bir şekilde kaygı sorununu ortaya çıkartır. Doktora gitmeyi ihmal edilebilir. Kişi örneğin tavsiyeyle ilaç alıyor. Doktor yerine internetten kendine teşhis koyuyor. ve aradıkça bu durum daha da yoğunlaşıyor. Bu çok tehlikeli ve bu yine dijital sağlık okuryazarlığı becerileriyle bireysel olarak halledilebilecek bir sorun. Bu yüzden okul müfredatlarında, küçük yaştan itibaren böyle bir dersin yerleştirilmesi de şu an aslında gündeme alınabilir ve bu çok önemli. Küçük yaştan bu konu hakkında becerilerinin öğrenilmesi gerekiyor. Okul kapsamına alınırsa özellikle teknolojiyle doğan Z kuşağı dediğimiz çocuklarda da bu beceriler daha küçük yaşta elde edilebilir." dedi.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

Uzmanlardan, internetten teşhis koyma hastalığı 'siberkondri' uyarısı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan, internetten teşhis koyma hastalığı 'siberkondri' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlardan, internetten teşhis koyma hastalığı 'siberkondri' uyarısı - Son Dakika
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