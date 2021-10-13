UZUNDERE'DE 2 EV, 5 AHIR VE 1 KİLER YANDI - Son Dakika

ERZURUM'un Uzundere ilçesinin kırsal Seyitefendi Mahallesi'nde çıkan yangında 2 ev, 5 ahır ve 1 kiler yandı.

İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Seyitefendi Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ev ve ahırları sardı. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Mahalleli de kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ederek ekiplere yardım etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev, 5 ahır, 1 kiler ile tonlarca ot ve saman yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.