Üye Girişi
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı - Son Dakika

Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı

22.10.2021 11:21
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı

TRABZON'da, imar kirliliği tartışmalarıyla gündeme gelen, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de revize edilen 'koruma amaçlı imar planı'nda yöresel mimaride yapılaşma esas alınıyor, konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getiriliyor.

TRABZON'da, imar kirliliği tartışmalarıyla gündeme gelen, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de revize edilen 'koruma amaçlı imar planı'nda yöresel mimaride yapılaşma esas alınıyor, konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getiriliyor. Kullanım amacı dışında tesis yapılamayacağına yer verilen planda, otopark ve hafif raylı sistemle trafik sorununa çözüm öneriliyor.

Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2019'da hazırlanan 'Uzungöl koruma amaçlı imar planı' yöre sakinlerinin itirazları üzerine yargıya taşındı. Trabzon İdare Mahkemesi, 80'e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle plan hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

YENİ PLAN HAZIRLANDIUzungöl Platformu ile yöre halkının görüşleri alınarak yeni revize imar planı hazırlandı. Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı, 8 başlıktaki 21 sayfalık öneri planında; yöresel mimaride yatay yapılaşma esas alınıyor, konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getiriliyor. Kullanım amacı dışında tesis yapılamayacağına yer verilen planda, otopark ve hafif raylı sistemle trafik sorununa çözüm öneriliyor. Yapılardan arındırılacak göl çevresi 'korunması gereken alan' olarak belirlenen planda, ekolojik yapıya olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla kamu ya da özel sektörce uygulanacak projeler için 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)' raporları hazırlamaları isteniyor. YAPILAŞMAYA STANDARTİmar kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla planda yapılaşmalara getirilen sınırlamalara ayrıntılı yer verildi. Konutlarda maksimum taban alanının 150 metrekare olduğu belirtilen planda şu maddeler yer aldı: "Tanımlı alanlarda; öncelikle az katlı yapılaşmaya gidilmeli, çok katlı yapılaşmaya gidilmesi durumunda ise, uygun inşaat ve zemin iyileştirme teknikleri kullanılarak, doğacak risklere karşı tedbirler alınmalıdır. Yapıların tabii zemin ile kesiştiği en düşük kot ile saçak üst kotu arasındaki mesafe, her durumda, bodrum kat dahil, 9,50 metreyi geçemez. Çatı araları son kat ile bağlantılı iskan amaçlı kullanılabilir. Birden fazla bodrum kat kazanılamaz. Binalarda çatı yapılması zorunludur.120 metrekareyi geçmeyen çatılar, üçgen alın dar cepheye gelecek şekilde, iki yana eğimli beşik çatı olacaktır. Çatılarda geleneksel kiremit veya modern malzeme ile çatının kaplanması yapılacaktır. Renk pişmiş toprak renginde olacaktır. Yapılarda, teras kat, çekme kat ya da çatı katı ile çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz."KAT SINIRLAMASIKat sınırlaması da getirilen planda, "Meskun konut alanlarında yapılaşma koşulları; minimum ifraz 200 metrekare, (2 kat), minimum parsel cephesi 12, maksimum taban alanı 150 metrekaredir. Bodrum kat dahil yapının, tabii zemin ile kesiştiği en düşük kot ile saçak üst kotu arasındaki mesafe, 9,50 metreyi geçemez. Otel yapılması halinde; yapılaşma koşulları minimum parsel büyüklüğü 1500 metrekare ve 3 kat. Pansiyon yapılması halinde; yapılaşma koşulları minimum parsel büyüklüğü 750 metrekarede 2 kat. Müstakil veya toplu olarak hizmet verecek, en az 3 odalı kırsal turizm tesisi-pansiyona dönüştürülebilir" denildi. 'PLAN GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA HİTAP EDECEK'Uzungöl'de turizm işletmecisi Murat Akyüz, bakanlığa sunulan planının geçmesi temennisinde bulunarak, "Uzungöl'de bulunan sivil toplum kuruluşları ve belediye başkanı bir araya gelerek bir çalışma yaptılar. İmar planı yeniden revize edilip günümüzün şartlarına hitap edecek. En azından Uzungöl'de yerleşik bir halkın olduğu bilinerek ona göre hareket edilip imar planının uygulanması gerekiyor. Temennimiz bakanlığa sunulan bu imar planının geçmesi. Uzungöl'ün yerli halkıyız. 'Uzungöl değerini kaybetsin, yıkımlarla anılsın' istemiyoruz. 'Uzungöl buraya getirdiği katma değerlerle anılsın' istiyoruz. Uzungöl'ün marka değeri, dünya çapında elde ettiği prestijle ön plana çıksın istiyoruz" dedi.'İMAR PLANI İSTİYORUZ'Otel işletmecisi Mehmet İnan da "20 seneden beri hatta daha öncesinden beri imar planı burada bekleniyor. Biz imar planı istiyoruz. Umarım en kısa sürede imar planı Uzungöl'e gelir ve bu imar planı kargaşasından kurtulmuş oluruz" diye konuştu. Uzungöl Mahallesi muhtarı Mehmet Öztürk de bakanlığa sunulan planın yürürlüğe girmesi, kimsenin mağduriyet yaşamadan Uzungöl'de imar sorununun da gündemlerinden tamamen çıkmasını istediklerini söyledi. UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.


Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı

Uzungöl, Turizm, konut, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü 11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı 09:21 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Son Dakika Haberleri
11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular         
11:15
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir         
10:33
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar         
10:03
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:32:30. #1.12#
SON DAKİKA: Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement