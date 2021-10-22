Üye Girişi
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2) - Son Dakika

Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2)

22.10.2021 15:58
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2)

UZUNGÖL PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMATrabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulanması planlanan 'Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı' ile ilgili Uzungöl Platformu üyeleri, basın toplantısı düzenlendi.

UZUNGÖL PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulanması planlanan 'Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı' ile ilgili Uzungöl Platformu üyeleri, basın toplantısı düzenlendi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ndeki toplantıya Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk, Uzungöl Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ve Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mustafa Keleş katıldı. Toplantıda, yeni çalışmayla Uzungöl'de imar sorununu gündemden tamamen çıkarmanın ve bölgeyi doğal turizm destinasyonu haline dönüştürmenin amaçlandığı belirtildi.

Platform adına konuşan Mustafa Keleş, Uzungöl'de 25 yıldır yapılan imar çalışmalarının, yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamadığı için her defasında itiraz edilerek, mahkeme kararıyla iptal edildiğini belirtti. Keleş, Uzungöl için sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve şehir plancılarının hazırladığı ortak taslağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilettiklerini ve yeni planın uygulamaya geçmesini beklediklerini kaydetti.'PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ'Uzungöl'deki yapıların kamu arazileri üzerinde yapılmadığını belirten Keleş, şöyle konuştu: "İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Uzungöl'ümüzün bugüne kadar uygulanabilir bir imar planı olmamasından dolayı halkımızca kendilerine ait tapulu arazileri üzerinde ve doğayı tahrip etmeden; yaşamlarını sürdürebilmek, şehre göçü önlemek, ekonomik ihtiyacı karşılamak ve bölgedeki turizm talebini karşılamak için yapılaşmaya gidilmiş ancak plan olmamasından dolayı göze hoş gelmeyen yapılaşmalar maalesef olmuştur. Yapılan hiçbir yapı kamu arazileri üstünde yapılmamıştır. Tapulu arazilerimiz içerisinde yapılan inşaatlar için hiçbir şekilde ağaç kesilmemiştir. Atalarımızdan kalan orman ve kamu alanları bugüne kadar korunmuş ve korunmaya devam edilecektir. Gelinen bu noktada hazırlamış olduğumuz plan ile beraber Uzungöl'de imar sorununu gündemimizden tamamen çıkarmak ve Uzungöl markamızı daha doğal bir turizm destinasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Platform olarak bu sürecin tarafı olan bizler, hazırlanılmış olan Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanıp yürürlüğe girmesi için siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın ve kamuoyunun desteklerini talep ediyor ve bekliyoruz."'YÜZDE 85 ORTAK KONSENSÜS SAĞLANDI'Toplantının ardından bölgedeki sağlık tesislerinin yeterliliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Keleş, Uzungöl'de ulaşım sorunu ile sağlık personeli ve ambulans yetersizliği nedeniyle bu yıl içinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Uzungöl için hazırlanan yeni imar planıyla ilgili bilgi veren Keleş, "Yeni plan bizim belki yüzde 100 taleplerimizi karşılamayacaktır ancak ortak bir konsensüsü sağladığımız yüzde 80-85 civarı konsensüsümüz var. İnşallah ihtiyaçlarımızı, bölgenin ve turizmin taleplerini karşılayacağını düşündüğümüz bir imar olacağı kanaatindeyiz" dedi.'BU PLAN O ALGIYI DEĞİŞTİRECEKTİR'Uzungöl'de imar sorunu nedeniyle 'işgalci' algısı oluştuğunu ve bundan rahatsızlık duyduklarını kaydeden Keleş, "Bu plan o algıyı değiştirecektir. Bu algı kendiliğinden oluştu. Böyle bir şey yok. Uzungöl'de hiçbir yer işgal edilmemiştir. Sadece daha önceki planda ayrılmış olan kamu alanları, peyzaj çalışmaları yapılmadığından dolayı öyle oldu. İmar yerleşirse böyle bir şey ortada olmayacaktır" diye konuştu.'UZUNGÖL'DE SAĞLIK PROBLEMİMİZ VAR'Uzungöl'de sağlık altyapısının yetersiz olduğunu ve imar planından sonra girişimde bulunacaklarını aktaran Keleş, "Uzungöl'de sağlık problemimiz var. Yaz döneminde günlük yaklaşık 80 bin insanın giriş yaptığı bir yerde sürekli ambulans olma zorunluluğu, trafik yoğun olduğundan ambulansın Uzungöl'e geç gelmesinden kaynaklanan sağlık sorunumuz var. İnşallah bunu önümüzdeki sezonda çözmüş olacağız. Yetkililerimize de yazılarımızı yazdık. Çözüm için iyi yere geleceğimizi düşünüyorum. Uzungöl daha önce beldeydi, mahalle oldu ve bizim sağlık ocağımız vardı. 25 sene önce 2 tane doktorumuz, hemşiremiz, ebemiz varken bugün maalesef dönüşümlü doktorumuz bulunuyor. Şimdi de turizm merkezi oldu. Bizim tesisten ziyade personel ihtiyacımız var. İnşallah bu da karşılanacak. Uzungöl'de sağlık ocağımız var ve planda da yerini değiştirmek istemedik. Herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde ortak fikir sağladık. İnşallah personel ihtiyacı karşılanır ve Uzungöl'deki sağlık sorunumuz çözülmüş olur" dedi. 'İŞGAL SÖZ KONUSU DEĞİL'Uzungöl Birlik Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz de "Önceki planda, Uzungöl'de kesinlikle kamu yeri işgali söz konusu değildi ancak plan hayata geçtikten sonra oluşacak kamu alanları üzerinde işgal olduğu algısı oluşacaktı. Bu yeni planın hayata geçmesiyle sorun ortadan kalkacak. Uzungöl'de kamu alanları üzerinde herhangi bir işgal söz konusu değildir. Kamuyla vatandaş arasında yüzde 80 oranında çözüldü. Belki münferit birkaç tane sorun olabilir ancak bu da çok bir önem ifade etmiyor" diye konuştu. ?Selay SAYKAL/ TRABZON, -

Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2)
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2)
Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2)

Uzungöl, Turizm, Kamu, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti 15:53 Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu 15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler 15:10 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış 14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi 14:40 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin 13:33 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Son Dakika Haberleri
15:55 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı
15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı
15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
15:12 Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırdı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı         
15:56
Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı         
15:48
Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor         
15:32
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu         
14:56
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 16:03:06. #1.11#
SON DAKİKA: Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement