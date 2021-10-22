Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2) - Son Dakika

UZUNGÖL PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulanması planlanan 'Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı' ile ilgili Uzungöl Platformu üyeleri, basın toplantısı düzenlendi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ndeki toplantıya Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk, Uzungöl Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ve Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mustafa Keleş katıldı. Toplantıda, yeni çalışmayla Uzungöl'de imar sorununu gündemden tamamen çıkarmanın ve bölgeyi doğal turizm destinasyonu haline dönüştürmenin amaçlandığı belirtildi.

Platform adına konuşan Mustafa Keleş, Uzungöl'de 25 yıldır yapılan imar çalışmalarının, yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamadığı için her defasında itiraz edilerek, mahkeme kararıyla iptal edildiğini belirtti. Keleş, Uzungöl için sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve şehir plancılarının hazırladığı ortak taslağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilettiklerini ve yeni planın uygulamaya geçmesini beklediklerini kaydetti.'PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ'Uzungöl'deki yapıların kamu arazileri üzerinde yapılmadığını belirten Keleş, şöyle konuştu: "İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Uzungöl'ümüzün bugüne kadar uygulanabilir bir imar planı olmamasından dolayı halkımızca kendilerine ait tapulu arazileri üzerinde ve doğayı tahrip etmeden; yaşamlarını sürdürebilmek, şehre göçü önlemek, ekonomik ihtiyacı karşılamak ve bölgedeki turizm talebini karşılamak için yapılaşmaya gidilmiş ancak plan olmamasından dolayı göze hoş gelmeyen yapılaşmalar maalesef olmuştur. Yapılan hiçbir yapı kamu arazileri üstünde yapılmamıştır. Tapulu arazilerimiz içerisinde yapılan inşaatlar için hiçbir şekilde ağaç kesilmemiştir. Atalarımızdan kalan orman ve kamu alanları bugüne kadar korunmuş ve korunmaya devam edilecektir. Gelinen bu noktada hazırlamış olduğumuz plan ile beraber Uzungöl'de imar sorununu gündemimizden tamamen çıkarmak ve Uzungöl markamızı daha doğal bir turizm destinasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Platform olarak bu sürecin tarafı olan bizler, hazırlanılmış olan Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanıp yürürlüğe girmesi için siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın ve kamuoyunun desteklerini talep ediyor ve bekliyoruz."'YÜZDE 85 ORTAK KONSENSÜS SAĞLANDI'Toplantının ardından bölgedeki sağlık tesislerinin yeterliliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Keleş, Uzungöl'de ulaşım sorunu ile sağlık personeli ve ambulans yetersizliği nedeniyle bu yıl içinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Uzungöl için hazırlanan yeni imar planıyla ilgili bilgi veren Keleş, "Yeni plan bizim belki yüzde 100 taleplerimizi karşılamayacaktır ancak ortak bir konsensüsü sağladığımız yüzde 80-85 civarı konsensüsümüz var. İnşallah ihtiyaçlarımızı, bölgenin ve turizmin taleplerini karşılayacağını düşündüğümüz bir imar olacağı kanaatindeyiz" dedi.'BU PLAN O ALGIYI DEĞİŞTİRECEKTİR'Uzungöl'de imar sorunu nedeniyle 'işgalci' algısı oluştuğunu ve bundan rahatsızlık duyduklarını kaydeden Keleş, "Bu plan o algıyı değiştirecektir. Bu algı kendiliğinden oluştu. Böyle bir şey yok. Uzungöl'de hiçbir yer işgal edilmemiştir. Sadece daha önceki planda ayrılmış olan kamu alanları, peyzaj çalışmaları yapılmadığından dolayı öyle oldu. İmar yerleşirse böyle bir şey ortada olmayacaktır" diye konuştu.'UZUNGÖL'DE SAĞLIK PROBLEMİMİZ VAR'Uzungöl'de sağlık altyapısının yetersiz olduğunu ve imar planından sonra girişimde bulunacaklarını aktaran Keleş, "Uzungöl'de sağlık problemimiz var. Yaz döneminde günlük yaklaşık 80 bin insanın giriş yaptığı bir yerde sürekli ambulans olma zorunluluğu, trafik yoğun olduğundan ambulansın Uzungöl'e geç gelmesinden kaynaklanan sağlık sorunumuz var. İnşallah bunu önümüzdeki sezonda çözmüş olacağız. Yetkililerimize de yazılarımızı yazdık. Çözüm için iyi yere geleceğimizi düşünüyorum. Uzungöl daha önce beldeydi, mahalle oldu ve bizim sağlık ocağımız vardı. 25 sene önce 2 tane doktorumuz, hemşiremiz, ebemiz varken bugün maalesef dönüşümlü doktorumuz bulunuyor. Şimdi de turizm merkezi oldu. Bizim tesisten ziyade personel ihtiyacımız var. İnşallah bu da karşılanacak. Uzungöl'de sağlık ocağımız var ve planda da yerini değiştirmek istemedik. Herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde ortak fikir sağladık. İnşallah personel ihtiyacı karşılanır ve Uzungöl'deki sağlık sorunumuz çözülmüş olur" dedi. 'İŞGAL SÖZ KONUSU DEĞİL'Uzungöl Birlik Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz de "Önceki planda, Uzungöl'de kesinlikle kamu yeri işgali söz konusu değildi ancak plan hayata geçtikten sonra oluşacak kamu alanları üzerinde işgal olduğu algısı oluşacaktı. Bu yeni planın hayata geçmesiyle sorun ortadan kalkacak. Uzungöl'de kamu alanları üzerinde herhangi bir işgal söz konusu değildir. Kamuyla vatandaş arasında yüzde 80 oranında çözüldü. Belki münferit birkaç tane sorun olabilir ancak bu da çok bir önem ifade etmiyor" diye konuştu. ?Selay SAYKAL/ TRABZON, -