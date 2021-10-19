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VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK - Son Dakika

VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK

19.10.2021 10:42

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan illere göre haftalık vaka haritasında, 2- 8 Ekim tarihinde 100 bin kişide 33,41 vaka görülen Van, en az vaka görülen il olurken, aşılamada ise turuncu kategoride yer alıyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan illere göre haftalık vaka haritasında, 2- 8 Ekim tarihinde 100 bin kişide 33,41 vaka görülen Van, en az vaka görülen il olurken, aşılamada ise turuncu kategoride yer alıyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Aşılamada orta yaş üstü kesimde iyi bir oranımız var ama nüfusumuzun büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Kent nüfusunun yüzde 64'ü, 30 yaşının altında. Genç nüfus aşılamaya dahil edilince bizim oranlar aşağı düştü. Bizim gençlerden yana bir sıkıntımız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Van, haritada 33,41 ile en az vakanın görüldüğü il oldu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentin en sıkıntılı olduğu dönemin haziran ve eylül ayı olduğunu, bu dönemlerin giriş çıkış hareketliliğinin zirve yaptığı dönemler olduğunu söyledi. Kentte havaların soğumasıyla birlikte düğünlerde de azalma olduğunu belirten Vali Bilmez, bulaşın çok olduğu taziyelerde de toplu yemekleri yasakladıklarını söyledi. Vali Bilmez, "Taziyelerde yemeği tamamen kaldırdık. Çay ve sularda pet bardaklarda ikram edilmektedir. Vatandaşlarımızın genel anlamda aldığımız kararlara riayet ettiğini görüyoruz" dedi.

'GENÇ NÜFUSUMUZ ÇOK'

Kentte aşılamada orta yaş üstü kesimde iyi bir oran olduğunu belirten Vali Bilmez, "Ama nüfusumuzun büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Kent nüfusunun yüzde 64'ü, 30 yaşının altında. Genç nüfus aşılamaya dahil edilince bizim oranlar aşağı düştü. Bizim gençlerden yana bir sıkıntımız var. Okullarımızda korktuğumuz vakalarla karşılaşmadık. Çok sınırlı vakalarımız oldu. Onun için yüz yüze eğitimden yanayız. Ama biz velilerimizin ve gençlerimizin aşı konusunda duyarlı davranması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz uzaktan eğitimle istediğimiz hedefi yakalayamadık. Çocuklarımızın akademik eğitim düzeyde bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bunu yüz yüze eğitimle telafi etmemiz gerekiyor. İlave dersler vermemiz gerekiyor" dedi.

GENÇLERİ AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

Eldeki tek silahın aşı olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, gençleri aşı olmaya, çevresindekilerini de aşı olmaya ikna etmeye davet etti. Kentin birçok noktasında aşı stantlarının kurulduğunu belirten Vali Bilmez, "Aşılamada çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Herhangi bir site veya bir iş yeri 'alo' derse ekiplerimiz orada. Yeter ki 6 kişi aşı olmaya karar versin. Şu an pozitif vaka olarak hastanede yatan kişi sayımız 50'nin altında. Ama olgularla birlikte yaklaşık 100 kişi hastanede yatanımız var. Bu sayı yoğun bakımda 10'un altındadır. Entübe olan hasta sayımız da 5'in altındadır. Yani hastane doluluk oranımız yüzde 15 civarında" dedi.

VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK
VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK
VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK
VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK
VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK
VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK

COVIRAN Bereket, Emin Bilmez, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAKA SAYISINDA EN İYİ OLAN VAN'DA, GENÇLERİN AŞILAMA ORANI DÜŞÜK - Son Dakika
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