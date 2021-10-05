Vaka yoğunluğu artan Bolu'da maske denetimi sıklaştırıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu en çok artan ilk 10 il arasında 5. sırada yer alan Bolu'da maske denetimi yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka haritasındaki verilere göre, bir önceki hafta (11-17 Eylül) her 100 bin kişide görülen vaka oranı 310,99 olan Bolu'da, bu oran 89,9 artarak 18-24 Eylül'de 400,89 olarak kayıtlara geçti.

Bolu Valiliği, kentte vaka yoğunluğunun düşürülmesi için yoğun çalışma yürütüyor.

Polis ekipleri, bu kapsamda kentin en işlek İzzet Baysal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Denetimler sırasında elinde maske olan bazı vatandaşların yüzünü kafasındaki şapkayla kapatmaya çalışması dikkati çekti.

Vatandaşları uyaran ekipler, maskesi olmayanlara maske verdi.

Kent genelindeki denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.