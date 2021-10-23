VakıfBank'a IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nden 4 ödül - Son Dakika

Finans sektöründe dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran ve sektörde öncü konumunu koruyan VakıfBank, International Data Corporation'ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nden toplam 4 ödül ile döndü.

VakıfBank açıklamasına göre, yeni normalle birlikte işlerinin bir veya birden fazla alanında dijital dönüşümünü (DX) Türkiye'de dijital ve çığır açan teknolojilerin uygulanması yoluyla başarıyla planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyonda Banka, "Müşterilerin ve Tüketicilerin Geleceği", "Zekanın Geleceği" ve "Çalışma Hayatının Geleceği" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

VakıfBank, Müşterilerin ve Tüketicilerin Geleceği kategorisinde NFT, Yüz Tanıma Teknolojisi ve Görüntülü Görüşme ile uzaktan müşteri edinimi ve VBanko Çek Dijital ürünleri ile iki ödül birden aldı. Zekanın Geleceği kategorisinde Yapay Zeka ve Bilişsel Servisleri uygulamasıyla, Çalışma Hayatının Geleceği kategorisinde ise V-Coach ile ödül aldı.