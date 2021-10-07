VALİ ARSLANTAŞ: 80 PROJE TAMAMLANDI - Son Dakika

VALİ ARSLANTAŞ: 80 PROJE TAMAMLANDI

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, "2021 yılında ilimizde 2,9 milyar lira bedelli 293 projeden 80'i tamamlandı, 213 proje devam ediyor" dedi.

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, "2021 yılında ilimizde 2,9 milyar lira bedelli 293 projeden 80'i tamamlandı, 213 proje devam ediyor" dedi. Burdur İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı 3'üncü dönem toplantısı yapıldı. Vali Ali Arslantaş başkanlığında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların il ve bölge müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Arslantaş, Burdur'daki kamu yatırımları hakkında bilgi verdi. Vali Arslantaş "2021 yılında ilimizde 2,9 milyar lira bedelli 293 projeden 80'i tamamlandı, 213 proje devam ediyor. Önceki yıllarda 933 milyon lira ödenen bu projelere yıl içerisinde 464 milyon lira ödenek ayrıldı. Nakdi gerçekleşme yaklaşık yüzde 60 civarında. Yerel yönetimlerimizin 45 büyük projesi var" dedi.

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