Vali Aydoğdu, öğrenci toplulukları temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu "Gençlik Buluşmaları" programı kapsamında Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi Toplantı Salonu'nda gençlerle öğrencilerle sohbet etti.

Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, ASÜ'nün altyapısının çok iyi olduğunu söyledi.

Üniversitelerin bulundukları şehirlerin çatısı konumundu olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray Üniversitesinin 23 bin öğrencisi bulunuyor. Öğrencilerle bir araya gelerek bir iletişim kanalı oluşturmak istiyoruz. Bu şehir için fikriniz ve projeleriniz olabilir biz bunu önemsiyoruz. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceği. Ülke olarak şehir olarak iyi yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Gençler sizlere her alanda ihtiyacımız var. Aksaray'ın turizm, tarım ve sanayide çok büyük potansiyeli bulunuyor. Bu noktada Aksaray'ın gelişimine katkı sağlayacak fikir ve projelere açığız. Öğrenci topluluklarının yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz."

Programa katılan Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, Gençlik Spor Bakanlığı Baş Müfettişi Ramazan Okan Özcan ile kurum müdürleri de gençlerle tecrübelerini paylaştı.