Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu hayvanseverlerle buluştu - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanseverlerle bir araya geldi.

Valilik binası önünde Balcı ve Eroğlu, bir süre sohbet ettikleri hayvanseverlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokat'ı her hali ile sevmenin gerektiğini belirterek, "İlin valisi olarak şunu ifade ettim, kanadı kırık güvercin istemiyorum, bacağı kırık köpek istemiyorum. Bu zamana kadar Allah'a şükür gayret gösterdik. İl Özel İdaremiz ve devletimizin imkanları ile sahipsiz hayvanlara sahip çıktık. Yakın zamanda Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Projesi'ni hayata geçireceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da "Şehrimizin değişik yerlerine mamamatik ve sumatikleri yerleştirdik. Hayvanların bakım ve gözetime çok ihtiyaçları var. Hayvan barınağımızda bunu yapıyoruz." diye konuştu.