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Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi - Son Dakika

Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi

06.10.2021 10:20

Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ile 'Akif' filmi izleyiciyle buluştu.

Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi

NEVŞEHİR - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ile 'Akif' filmi izleyiciyle buluştu. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filmini yaklaşık 30 öğrenci ile birlikte izledi.

Film öncesinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Becel, gençlerle birlikte tarihimize ışık tutan, özenle hazırlanmış bir eseri birlikte izlemenin heyecanını yaşayacaklarını belirtti. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtan, vatan ve bayrak sevgisinin benzersiz kahramanlığının göstergesi olan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yaşadıklarının gençlere aktarılmasında önemli bir yapıtın ortaya konulduğunu belirten Vali Becel "Allah bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmayı nasip etmesin. Bu vesilesiyle Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi. 24 Eylül tarihi itibariyle vizyona giren, Sadullah Şentürk'ün yönettiği, Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu ve Nazım Körmükçü gibi sevilen oyuncuların rol aldığı film, vizyonda olduğu süre içerisinde Nevşehir Valiliğince öğrencilere verilmek üzere 5 bin biletin dağıtımına başlandı.

Akif Filmi

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad dergisinin katkısıyla oluşturulan Akif filminin çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapıldı. Yapımcılığını HT Yapım'ın üstlendiği, filminin konusu şöyle:

"İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal'i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sağır görevlendirilir. Mustafa Kemal, işgal devletlerinin propagandasını engellemek ve halkın kurtuluş mücadelesine katılmasını artırmak için Mehmet Akif'i Ankara'ya çağırır. 13 yaşındaki oğluyla yola çıkan Mehmet Akif, Ankara'ya doğru ilerlerken başına birçok olay gelir. Yaşadıklarından, şahit olduklarından derinden etkilenen Mehmet Akif, bu süreçte İstiklal Marşı'nı yazmaya çalışır.

Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi
Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi
Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi
Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi

İstiklal Marşı, Sinema, Turizm, Becel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Becel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi - Son Dakika
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