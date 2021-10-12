VALİ CANBOLAT: 1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel İlçesi'nde, Bursan Fbarikas'nda yaşanan patlamayal ilgili açıklama yaptı. Olayda, 1 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını açıklayan Vali Canbolat, "Patlamanın, asit patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Olayda, 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Sızan gazdan 20'ye yakın kişi etkilendi. Şu anda gerekli önlemleri aldık" dedi.

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-Olay yerinden genel ve detaylar

Haber-Fuat KARS-BURSA-DHA