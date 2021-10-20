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VALİ DEMİRTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA TANIŞMAMALI - Son Dakika

VALİ DEMİRTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA TANIŞMAMALI

20.10.2021 14:26

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yeni eğitim ve öğretim süreciyle ilgili kaymakamlar, belediye başkanları, okul müdürleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yeni eğitim ve öğretim süreciyle ilgili kaymakamlar, belediye başkanları, okul müdürleri ve muhtarlarla toplantı yaptı. Vali Demirtaş, okul müdürlerine öğrencileri kötü alışkanlıklara karşı korumaları, eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve demirbaşların öğrenciler için çekinmeden kullanılmaları talimatını verdi.

Mardin İl Mili Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Mahmut Demirtaş, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Okul Müdürleri, öğretmenler ve muhtarlar katıldı. Vali Demirtaş yaptığı konuşmasında, öğrenci sağlığının her şeyden çok daha önemli olduğunun altını çizdi. Vali Demirtaş, 'Eğitim, sadece bir bakanlığın, bir valiliğin ya da bir il milli eğitim müdürlüğünün uhdesinde gerçekleştirilen bir kamu hizmeti değildir. Topyekün bir milleti ve ülkeyi ilgilendiren bir faaliyetler bütünüdür' dedi.

Çağdaş okul yöneticisinin öncelikle okulu için bir vizyona sahip olması gerektiğine işaret eden Demirtaş, şunları söyledi:

'Bir yöneticiden beklenen en önemli özellik adaletli olmalıdır. Aşırı kuralcı ve katı bir disiplin anlayışı, idareci ile öğretmen, öğrenci ile öğretmen ve okul-aile ilişkisini olumsuz etkiler. Bu bağlamda okul müdürü dengeyi gözetmelidir. Çünkü eğitim ve öğretimde esas ve kalıcı başarı, korkuya ve baskıya dayalı değil, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı olmalıdır. Öte yandan yetenekleri ile diğerlerinden ayrılan öğrencileri keşfetmeli onları bilim sanat merkezlerimize yönlendirmelisiniz. Üzülerek belirtmek isterim ki, okuma alışkanlığımızın olmadığı hepimizin malumu. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte yeni bir okuma seferberliğini bu eğitim ve öğretim yılında hep birlikte başlatalım.'

'ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜLÜKLERDEN KORUYALAIM'

Okul müdürlerinin öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı korunması ve kollanması olduğunu belirten Vali Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile ilgili son derece dikkatli olmalısınız. Birinci amacımız, öğrencilerimizin uyuşturucu madde ile hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi, uyuşturucu maddenin okulunuzun çevresine ulaşmamasıdır. Bunun için güvenlik kuvvetleriyle, narkotik ekiplerle sıkı bir iletişim halinde olmalısınız. Öğrencilerimizin, uyuşturucu maddelerden uzak kalmasını sağlamak için, rehber öğretmenlerimizden etkin olarak istifade etmelisiniz. Öğrencileriniz için tehlikeli gördüğünüz çevredeki şahıslarla ilgili, okulunuzdan sorumlu olan güvenlik kuvvetleri ile sıkı çalışınız ve onları aramaktan çekinmeyiniz. Çünkü mesele çocuklarımız ise küçük şeyler dahi önemsenmelidir. Okulunuza ve okul çevresine duyarlı olunuz. Okulların etrafında boş boş gezen şahısları ivedilikle toplum destekli polis birimlerine bildiriniz. Ayrıca okulların çevresinde sigara ve alkol satan büfelerle, internet kafelerin denetimlerinin güvenlik kuvvetleri tarafından sıkı bir şekilde yapılmasını sağlamalıyız. Okul dışında olduğu gibi içinde de tedbirleri üst düzeyde tutmalısınız. Okulunuzun çevresinde metruk bina ya da binalar varsa, bu binaların uyuşturucu, alkol, fuhuş gibi her türlü kötü amaç için kullanılabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak mutlaka emniyet birimlerimizle irtibata geçiniz.?

VALİ DEMİRTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA TANIŞMAMALI
VALİ DEMİRTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA TANIŞMAMALI
VALİ DEMİRTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA TANIŞMAMALI
VALİ DEMİRTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA TANIŞMAMALI

Mahmut Demirtaş, Uyuşturucu, Mardin, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ DEMİRTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA TANIŞMAMALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİ DEMİRTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA TANIŞMAMALI - Son Dakika
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