Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde inceleme yaptı.

Kış sezonu öncesinde 2 bin rakımlı kayak merkezinde incelemelerde bulunan Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, pist genişletme çalışmaları hakkında da İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan bilgi edindi.

Keltepe Kayak Merkezi'nin günübirlik gelip kullanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıya sahip olduğunu aktaran Gürel, "Karabük Keltepe Kayak Merkezi'mizdeki alt ve üst günübirlik tesislerimizi geçtiğimiz iki sezonu boyunca hizmete aldık. Hizmete aldığımız andan itibaren yöre halkımız tarafından büyük bir rağbet gördü." dedi.

Vatandaşlardan gelen tüm talepleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirdiklerini belirten Gürel, "Yeni sezona tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olarak gireceğiz. Bölgemizin yeni cazibe merkezi haline gelen Karabük Keltepe Kayak Merkezi'mizin kış ve kayak sezonunda ülkemizin ve bölgemizin önemli turizm destinasyonlarından birisi olacağına inanıyorum. 'Kayak Keltepe Kayak Merkezi'nde Öğrenilir' sloganıyla yeni sezonla birlikte kayak öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kayak merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.