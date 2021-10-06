Vali Karaloğlu, Kulp ilçesinde yapımı tamamlanan yolların açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin Kulp ilçesinde yapımını tamamladığı 126 kilometre grup mahalle ve mahalle yollarının açılışını gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sağlık ve ticaret ihtiyaçları başta olmak üzere ilçelere ve kent merkezine ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ilçede 24 milyon liralık yatırım yaptı.

21 kilometre uzunluğunda sathi kaplama, 104 kilometre stabilize ve 1,1 kilometre beton yol yapan ekipler, yolların alt yapısını güçlendirmek ve uzun süre kullanılmasını sağlamak için 215 fore kazık çalışma yürüttü.

Vali Karaloğlu, çalışmaların tamamladığı 126 kilometrelik mahalle yollarının açılışını yarın gerçekleştirecek.