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Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı - Son Dakika

Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı

23.10.2021 10:21

Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Ergani ilçesini şantiye alanına dönüştürecek dev projeler başlatıldı.

Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Ergani ilçesini şantiye alanına dönüştürecek dev projeler başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tamamlanan grup yolları açılışı ve yeni dev projeler olan Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü Kompleksi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu, nikah salonu temel atma töreni gerçekleşti. Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"Huzuru bozanlara 'Edi Bese' deyin"

Açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, huzuru bozmaya çalışanlara Kürtçe yeter artık anlamına gelen 'Edi Bese' deyin çağrısında bulundu. Karaloğlu, "14 milyon 511 bin TL ihale bedeli ile ihalesi yapılan 20 ünitelik ağız ve diş sağlığına 5 bin metrekare bina yapıyoruz. Ergani ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız, çok ferah ve geniş bir mekanda ağız ve diş sağlığı hizmeti alsın diye. Sağlıkla ilgili yine ilçe sağlık müdürlüğümüz, içerisinde verem savaş dispanseri, 6 aile hekimi içerisinde bulunduracak aile sağlık merkezi ve 112 acil çağrı istasyonu barındıracak bir sağlık kompleksinin de temelini atacağız. Her iki sağlık yatırımımız ilçemize hayırlı olsun. Ergani ilçemizde bir başka ihale ise 134 kilometre yol yapımıydı. Bugün ki açılışımızda asfaltı tamamlanana 34.6 kilometrelik kısmının da açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun vatandaşımız güle güle kullansın. Bir nikah salonu açılışı da yapıyoruz, temenni ederiz ki burada nikahını kıyan tüm çiftlerimiz mutlu olsunlar Rabbim onlara hayırlı evlatlar versin. Mübarek peygamberin burada makamı var, Zülkifl Aleyselamın Makam Dağı var, bu sene biz Makam Dağının da yolunu yeniledik, orada inşallah yeni çalışmalarımızda olacak. İnanç turizmi bakımından Ergani önemli bir merkez. Yaşadığımız huzur ve güven ortamını el birliğimizle devam ettirebildiğimiz sürece, Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyidir, yarını bugünden iyi olacaktır. El birliği ile bunu sağlayacağız. Sizden istirhamımız, sizin huzurunuzu bozmaya çalışanlara itibar etmeyin, onları elinizin tersiyle itin ve 'Edi Bese' deyin" dedi.

Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı
Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı
Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı
Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Hisarcık, Ergani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu talimat verdi, Ergani'de dev projeler başladı - Son Dakika


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