Vali Orhan Tavlı Köyceğiz'de Muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında Köyceğiz Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Baha Başçelik Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, İlçe Orman Müdürü Adem Açar, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Serkan Dinçsoy, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan ile Yayla, Yangı, Yeşilköy, Zeytinalanı Pınarköy, Sazak, Otmanlar ve Çayhisar mahallelerinin muhtarları katıldı.

İlimizde meydana gelen orman yangınlarında devlet millet dayanışmasıyla Kuvâ-yi Milliye ruhu ve Çanakkale ruhuyla yangınlarla mücadele edildiğini söyleyen Vali Orhan Tavlı yangınların sonrasında vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde görev yapan muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıda sırayla söz alan muhtarlar vatandaşın yaralarının sarıldığını belirterek mağduriyete mahal vermeden ivedilikle yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti

Mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında il müdürleri tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından Koronavirüs salgınına değinen Vali Orhan Tavlı Vatandaşları aşı olmaya davet ederek muhtarlardan aşılama çalışmalarına destek olmalarını istedi.