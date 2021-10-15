Vali Orhan Tavlı Menteşe İlçesinde Muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Menteşe Kaymakamlığı toplantı salonunda, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ve yangından etkilenen mahallelerin muhtarları katıldı.

Tüm bu süreçte devletimizin tüm imkânlarının vatandaşlarımız için seferber edildiğini belirten Vali Orhan Tavlı "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışan muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yangına karşı Kuvâ-yi Milliye ruhuyla, Çanakkale ruhuyla, Kurtuluş Savaşı ruhuyla mücadele edildiğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı, aynı birlik ve beraberlikle tam bir dayanışma içerisinde yaraların sarıldığını, eskisinden daha güzel günlere ulaşmak için, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tarımsal sulama ve içme suyu konularına öncelik verildiğini Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gecikmeye ve vatandaşın mağduriyetine mahal verilmeden sorunların çözümlendiğini belirten Vali Orhan Tavlı "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla geliştirilen verimlilik esaslı projelerin planlama aşamasının tamamlandığını, en kısa sürede bu projelerin hayata geçirileceğini" vurguladı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en güçlü silahın aşılama olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı Her ne kadar aşılamada ilk sırada yer alsak da toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar bu konuda rehavete kapılmadan tüm vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyorum. Muhtarlarımız Pandemi'nin gizli kahramanlarıdır. Salgın döneminde yaptıkları fedakârlıkları için ayrıca teşekkür ediyor aşılama çalışmaları için mahallelerindeki vatandaşları bilgilendirmeye devam etmelerini istiyorum" dedi.

Toplantıda sırayla söz alan muhtarlar mahallelerin ihtiyaç, talep ve önerilerini Vali Orhan Tavlı'ya iletirken, il müdürleri tarafından ilçede yapılacak çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verildi.

İletilen tüm ihtiyaç ve taleplerin takipçisi olacağını belirten Vali Orhan Tavlı, taleplerin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi talimatını verdi.