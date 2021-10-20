Vali Orhan Tavlı, Öğle Yemeğinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı, Öğle Yemeğinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen yemek programına; Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş ve mahalle muhtarları katıldı.

Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Muhtarlarımız; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği teveccüh ile birçok kamu hizmetinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında, hizmet standartları ve özlük hakları geliştirilerek, vatandaşlarımızın şikâyet ve taleplerini ilgili kurumlara aktarmada ve yerine getirmede önemli imkanlara kavuşmuşlardır." Dedi.

Muhtarların vatandaşların devlete ulaşmasında ilk kademe görevini yerine getirdiklerini ifade eden Vali Orhan Tavlı, Muhtarların en temel görev ve sorumluluğunun mahallelerinin sorunlarını, eksikliklerini tespit etmek ve vatandaşların taleplerinin ilgili makamlara bildirerek, çözüm bulmaya çalışmak olduğunu ifade etti.

Vali Orhan Tavlı, "Bizler il yöneticileri olarak her fırsatta muhtarımızla bir araya gelmeye, bilgi, fikir alışverişinde bulunmaya ve muhtarlarımızın bizlere ilettiği konuları ivedilikle çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, ilimizde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında, yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında ve mağduriyetlerinin giderilerek hayatın normale dönmesi konusunda kurumlarımızla birlikte canla başla görevlerini yerine getirmişler, büyük fedakârlık göstermişlerdir. Bu vesileyle büyük özveri ve fedakârlık içinde görev yapan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."Diye konuştu.

Muhtarlar kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür ettiler.