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Vali Orhan Tavlı Proje Yönetim Ofisini Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı Proje Yönetim Ofisini Ziyaret Etti

27.10.2021 17:01
Vali Orhan Tavlı Proje Yönetim Ofisini Ziyaret Etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ve Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk Muğla Valiliği Proje Yönetim Ofisini ziyaret etti.

Muğla Valiliği bahçesi içerisinde bulunan Valilik Proje Yönetim Ofisi binası Muğla kültürünü yansıtan ve şehrin dokusuna uyumlu bir şekilde dizayn edilerek, ilimizde yürütülen projelere teknik destek vermek, proje yürütmek, projelerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Vali Orhan Tavlı'nın talimatı ile kurulmuştur.

Ziyarette Vali Orhan Tavlı, Muğla'da Tarımsal Sulamanın İklim Değişikliğine Uyumu, Mermer Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması ve Köyceğiz Portakalına Coğrafi İşaret Alınma konusunda yürütülen projeler hakkında Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Dr. Ahmet Esen'den bilgiler aldı.

Ziyarette Vali Orhan Tavlı, Proje Yönetim Ofisinde Görevli Volkan Mulcar, Ebru Tunç ve Sibel Saçal'a çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Muğla Valiliği, Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vali Orhan Tavlı Proje Yönetim Ofisini Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Orhan Tavlı Proje Yönetim Ofisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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