Vali Orhan Tavlı Proje Yönetim Ofisini Ziyaret Etti - Son Dakika

Muğla Valiliği bahçesi içerisinde bulunan Valilik Proje Yönetim Ofisi binası Muğla kültürünü yansıtan ve şehrin dokusuna uyumlu bir şekilde dizayn edilerek, ilimizde yürütülen projelere teknik destek vermek, proje yürütmek, projelerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Vali Orhan Tavlı'nın talimatı ile kurulmuştur.

Ziyarette Vali Orhan Tavlı, Muğla'da Tarımsal Sulamanın İklim Değişikliğine Uyumu, Mermer Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması ve Köyceğiz Portakalına Coğrafi İşaret Alınma konusunda yürütülen projeler hakkında Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Dr. Ahmet Esen'den bilgiler aldı.

Ziyarette Vali Orhan Tavlı, Proje Yönetim Ofisinde Görevli Volkan Mulcar, Ebru Tunç ve Sibel Saçal'a çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.