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Vali Orhan Tavlı Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geldi

21.10.2021 16:10
Vali Orhan Tavlı Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Seydikemer'de Yangından etkilenen Arifler, Çökek, Çukurincir, Dereköy, Girmeler, İzzettinköy, Kabaağaç, Karaköy ve Minare mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Baha Başçelik Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü Halit Dündar, İlçe Orman Müdürü Turan Çiğnaklı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Engin Maraşlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse ile Arifler Mahallesi Muhtarı İskender Büyükteke, Çökek Mahallesi Muhtarı Süleyman Fahri Bildirici, Çukurincir Mahallesi Muhtarı Serkan Yılmaz, Dereköy Mahallesi Muhtarı Birol Koyucu, Girmeler Mahallesi Muhtarı Hamit Sarı, İzzettinköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Korkmaz, Kabaağaç Mahallesi Muhtarı Ramazan Aytekin, Karaköy Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Yıldırım, Minare Mahallesi Muhtarı Ramazan Küçük katıldı.

Seydikemer ilçemizde yangından etkilenen mahalle muhtarlarıyla ve ilgili kurumlarla toplantı yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı Devletin tüm imkânlarıyla her konuda vatandaşının yanında olduğunu belirterek "Devletimiz milletimizle el birliğiyle gönül birliğiyle tek yürek olup, yeşil vatanımız ormanlarımızı ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için Kuvâ-yi Milliye ruhuyla, Çanakkale Ruhuyla büyük bir mücadele ve fedakârlık örneği sergilendi." Dedi.

Devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini, vatandaşlarımızın yaralarının el birliğiyle sarıldığını söyleyen Vali Orhan Tavlı "Muhtarlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar devam edecek yangının izlerini de hep birlikte sileceğiz eskisinden de güzel günlere hep birlikte döneceğiz" dedi.

Toplantıda il Müdürleri mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verirken muhtarlar da sırayla söz alıp mahalleleri için talep ve görüşlerini iletti

Koronavirüs salgınıyla mücadele muhtarların gizli kahramanlar olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı "Aşılamada ilimiz en üst sırada ancak toplumsal bağışıklık sağlanana kadar tüm vatandaşlarımızı ve gençlerimizi tedbirlere uymaya aşılarını olmaya dozlarını tamamlamaya davet ediyorum bu konuda muhtarlarımızın desteğini bekliyorum" dedi.

Vali Orhan Tavlı Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geldi

Orhan Tavlı, Seydikemer, Dereköy, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vali Orhan Tavlı Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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